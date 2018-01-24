Регистрация | Вход |
USD: 28,86 -0,0110  EUR: 35,36 0,0154 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 24 января 2018 06:53
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Завтра по делу о госизмене Януковича в суде допросят Парубия, Могилева и Кушнерука
Завтра по делу о госизмене Януковича в суде допросят Парубия, Могилева и Кушнерука
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Количество пунктов обогрева на Закарпатье увеличили до 20

Количество пунктов обогрева на Закарпатье увеличили до 20

УЖГОРОД-КИЕВ. 23 января. УНН. Количество стационарных пунктов обогрева на Закарпатье увеличилось до 20. По данным Управления ГСЧС в Закарпатской области, пункты обогрева уже открыли в пяти районах области - Береговском, Межгорском, Раховском, Свалявском, Тячевском, передает УНН.

Почти все стационарные пункты обогрева функционируют на базе районных, участковых и городских больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, территориальных центров соцзащиты населения.

"Потребности в развертывании мобильных пунктов обогрева силами областного управления ГСЧС пока нет. Случаи обморожения на Закарпатье пока тоже не зафиксированы", - сообщила УНН пресс-секретарь У ГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.

В то же время, по информации Закарпатского областного центра по гидрометеорологии, завтра в области ожидают понижение температуры воздуха ночью до 11° мороза, в горах до 15° мороза, днем ​​до 4° мороза, а в горах до 8° мороза.

В связи с гололедом на дорогах и лавинной опасностью в горах на Закарпатье объявили штормовое предупреждение.

Как ранее сообщал УНН, из-за похолодания на Закарпатье развернули пункты обогрева.

Источник: УНН
Теги: Закарпатье, обогрев
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.