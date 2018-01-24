Количество пунктов обогрева на Закарпатье увеличили до 20

УЖГОРОД-КИЕВ. 23 января. УНН. Количество стационарных пунктов обогрева на Закарпатье увеличилось до 20. По данным Управления ГСЧС в Закарпатской области, пункты обогрева уже открыли в пяти районах области - Береговском, Межгорском, Раховском, Свалявском, Тячевском, передает УНН.

Почти все стационарные пункты обогрева функционируют на базе районных, участковых и городских больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, территориальных центров соцзащиты населения.

"Потребности в развертывании мобильных пунктов обогрева силами областного управления ГСЧС пока нет. Случаи обморожения на Закарпатье пока тоже не зафиксированы", - сообщила УНН пресс-секретарь У ГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.

В то же время, по информации Закарпатского областного центра по гидрометеорологии, завтра в области ожидают понижение температуры воздуха ночью до 11° мороза, в горах до 15° мороза, днем ​​до 4° мороза, а в горах до 8° мороза.

В связи с гололедом на дорогах и лавинной опасностью в горах на Закарпатье объявили штормовое предупреждение.

Как ранее сообщал УНН, из-за похолодания на Закарпатье развернули пункты обогрева.