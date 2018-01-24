На Аляске отменили предупреждение о цунами

КИЕВ. 23 января. УНН. Национальный центр цунами отменил предупреждение о цунами, которое могло быть вызвано мощным землетрясением у берегов Аляски. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Микки Варнадао, технический специалист совместно с центром предупреждения в Палмере, штат Аляска, заявил, что предупреждение остается актуальнным для части Аляски. Таймер был отменен для Британской Колумбии в Канаде, Вашингтона, Орегона, Калифорнии и Гавайев. Представители Японии сообщили, что там нет угрозы цунами.

Варнадио утверждает, что агентство отменило тревогу после того, как волны не появились в прибрежной линии Аляски.

Землетрясение было зафиксировано в 12:30 примерно 270 км к юго-востоку от острова Кодиак в заливе Аляски. Предупреждали, что оно составило 8,2 балла, но был снижено до 7,9.

По словам свидетелей, "они чувствовали, как машина теряет баланс". Также отмечают, что не заметили никаких убытков в радиусе 180 километров к юго-востоку от Анкориджа.

Напомним, землетрясение магнитудой 8,2 произошло у берегов Аляски утром во вторник, вызвав угрозу цунами на территории от Алеутских островов Британской Колумбии.