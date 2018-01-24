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Стрельба в школе Кентукки: двое убиты, 19 раненых, полиция задержала подозреваемого

Стрельба в школе Кентукки: двое убиты, 19 раненых, полиция задержала подозреваемого

КИЕВ. 23 января. УНН. 15-летний ученик открыл огонь из пистолета в старшей школе одного из округов Кентукки, в результате чего погибли два его одноклассника, еще 19 получили ранения, передает УНН со ссылкой на AP.

Сообщается, что свидетели на месте инцидента видели, как полиция вела подростка в наручниках. Это первая в стране стрельба в школе в 2018 году. Стрелку будут предъявлены обвинения в убийстве и попытке убийства, сообщил лейтенант полиции штата Кентукки Майкл Уэбб.

“Он был задержан шерифским отделом здесь, на месте, в школе, к счастью раньше, чем он успел забрать больше жизней”, — сказал Уэбб.

Полиция не сообщила о личности нападавшего, а также не описывает его мотивов.

В результате стрельбы погибли два 15-летних ученика: девочка скончалась на месте, а парень скончался позже в больнице, сказал губернатор Мэтт Бевин. По его словам, 15 из 19 пострадавших получили пулевые ранения. Пятеро из них самолетами были отправлены за около 200 километров в Нашвилл, в медицинский центр Университета Вандербильта, штат Теннесси.

Напомним, ранее издание AP сообщило, что в американской старшей школе в штате Кентукки произошла стрельба.

Источник: УНН
Теги: США, погибшие, школа, стрельба
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