ДТП в Германии: столкнулись 17 автомобилей

КИЕВ. 23 января. УНН. Массовое ДТП с участием 17 автомобилей произошло на автобане в Баварии, в Германии, в результате чего пострадали 18 человек, трое из них получили серьезные травмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на радиостанцию BR.

Около 7:30 утра на участке длиной в 300 м автобана 73 под Брайтенгюсбахом произошло в общей сложности три дорожно-транспортных происшествия с короткими промежутками. В полиции отметили, что причиной аварий могло быть несоблюдение безопасной дистанции между транспортными средствами.

Суммарный ущерб оценивается на сумму более 150 тыс. Евро. Экстренным службам пришлось закрыть трассу, что повлекло за собой пробки длиной до 7 км.

Как сообщал УНН, в районе города Белицкое Донецкой области автобус с шахтерами попал в ДТП , в результате чего пострадали 17 человек.