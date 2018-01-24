За сутки на Донбассе ОБСЕ зафиксировала более 500 взрывов

КИЕВ. 24 января. УНН. Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе по-состоянию на 19:30 22 января 2018 года зафиксировала 510 взрывов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

“В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками, зафиксировав одновременно большее количество взрывов — около 280 против ориентировочно 195 ... В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками , зафиксировав, среди прочего, примерно 230 взрывов против ориентировочно 29”, — говорится в отчете Специальной миссии.

Также наблюдатели отметили, что доступ к определенным территориям, которые находятся под контролем боевиков был ограничен вооруженными бойцами, а на территории, подконтрольной украинскому правительству — через опасность, связанную с заминированостью автодорог и транспортных коммуникаций.

Как сообщал УНН, наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 19 января по 19:30 21 января зафиксировала 467 взрывов.