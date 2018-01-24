В Бельгии полиция открыла огонь по нападавшему с ножом

КИЕВ. 24 января. УНН. Бельгийские полицейские открыли огонь во вторник вечером по человеку, который напал на них с ножом на железнодорожном вокзале в городе Гент во Фландрии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Le Soir.

Неизвестный был доставлен в больницу. Как отмечает издание, прокуратура считает инцидент “серьезным”.

В свою очередь, телерадиокомпания RTBF приводит слова представителя прокуратуры Генты Ан Сконьянс, которая заявила, что “жизнь человека находится в опасности”.

В федеральной прокуратуре Бельгии, которой передаются дела, связанные с терроризмом, сообщили, что “это дело пока не расследуется на федеральном уровне”.

Как сообщал УНН, силы правопорядка Франции задержали в новогоднюю ночь трех хулиганов, которые в составе большой группы совершили нападение на полицейский патруль.