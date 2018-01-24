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В США допросили генпрокурора страны в "российской делу"

В США допросили генпрокурора страны в "российской делу"

КИЕВ. 24 января. УНН. Пресс-секретарь Минюста США Йен Прайор подтвердил, что следователи под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера провели беседу с генеральным прокурором страны Джеффом Сешнсом в рамках расследования “российского дела”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Голос Америки”.

“Беседа с Сешнсом, которая продолжалась несколько часов, была проведена в рамках широкого расследования российского вмешательства в выборы и вопроса о возможном препятствование правосудию со стороны президента Трампа”, — говорится в сообщении.

Также СМИ зазнаючть, что это первый конкретно известен случай, когда на вопросы следователей в отношении российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, отвечал один из членов кабинета министров Дональда Трампа.

Как сообщал УНН, комитет по разведке палаты представителей США вызвал бывшего советника президента Дональда Трампа Стивена Бэннона в суд после отказа последнего отвечать на ряд вопросов во время слушания в связи с расследованием “вмешательства РФ” в американские выборы.

Источник: УНН
Теги: США, РФ
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