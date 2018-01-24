Кубив объяснил немцам, почему они должны инвестировать в Украину

КИЕВ. 24 января. УНН. Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив призвал немецкий бизнес инвестировать в региональные проекты в Украине, поскольку реформы способствуют развитию регионов. Соответствующее заявление он сделал на открытии экономического форума “Украина-Бавария”, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

“Системные реформы в Украине способствуют развитию регионов, поэтому приглашаю баварский бизнес инвестировать в региональные проекты: инфраструктуру, агробизнес, энергетику, цифровые технологии”, — сказал Кубив.

Как уточнил он, немецкие инвесторы активно интересуются возможностями для инвестиций в инфраструктуру, энергетику, а также приватизацией.

Также, по словам министра экономического развития, у Украины есть необходимый потенциал для того, чтобы стать мировым производственным и логистическим хабом, сосредотачиваясь на высоких технологиях и создании высокой добавленной стоимости.

Напомним, Евросоюз закупает половину из всех лыж в Украине, благодаря чему отечественные производители обогнали по этому показателю даже Китай.