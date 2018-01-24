В Минфине сказали, когда появится нормативная база для перехода на трехлетний бюджет

КИЕВ. 24 января. УНН. Нормативная база для внедрения на постоянной основе трехлетнего бюджетного планирования появится в Украине в первой половине 2018 года. Об этом заявил заместитель министра финансов Юрий Буца, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

“Проведение крупных выплат из Единого казначейского счета в конце года связано прежде всего с неритмичным расходованием средств в течение года распорядителями бюджетных средств. Переход на трехлетнее бюджетное планирование должен способствовать решению этой проблемы. Мы ожидаем, что изменения, которые необходимо внести в отечественное законодательство для реализации проекта на постоянной основе будут приняты уже в первой половине 2018 года”, - отметил он.

Отметим, Минфин официально представил текст Бюджетной резолюции на 2018-2020 годы еще в июне 2017 года. Документ предусматривает переход от годовалой к трехлетней перспективе бюджетного планирования. Это не просто техническое изменение в формировании бюджета путем добавления в расчетах еще двух бюджетных периодов — это системное изменение бюджетной политики, которая должна обеспечить стратегический подход к определению приоритетных мероприятий и эффективному распределению ресурсов.

Напомним, в конце 2016 года в Минфине заявили, что государственный бюджет на 2017 год вводит трехлетнее планирование бюджета и закладывает план развития экономики Украины на перспективу.

Стоит обратить внимание на то, что о переходе на трехлетний бюджет говорил еще в 2010 году экс-премьер министр Украины Николай Азаров.