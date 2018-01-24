Украина упустила момент, когда можно было побороть АЧС – эксперт

КИЕВ. 24 января. УНН. Распространение африканской чумы свиней (АЧС) в Украине приобрело хаотичный и непредсказуемый характер. Такое мнение в эфире одной из радиостанций озвучила аналитик Ассоциации свиноводов Украины Александра Бондарская, сообщает УНН.

“Бороться (с АЧС — ред.) можно, и эта борьба идет. Но определенный момент, когда ее (АЧС - ред.) можно было сдержать, подавить, уже упущен. Уже большинство экспертов подтверждают, что распространение АЧС у нас фактически хаотичное. Предсказать, как она дальше будет распространяться, очень сложно”, — сказала Бондарская.

Она отметила, что на сегодняшний день, с целью борьбы с АЧС в Украине проводятся карантинные мероприятия, а также продолжается работа по разработке новых нормативно-правовых документов, с целью оптимизации мер по предотвращению болезни.

Напомним, что согласно отчету Счетной палаты, Госпродпотребслужба Украины, отвечающая в том числе и за борьбу с АЧС, не эффективно распоряжается государственными средствами. А в целом, медленное реформирование этого органа привело к тому, что на сегодняшний день население страны не защищено от некачественных продуктов питания.