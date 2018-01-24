Регистрация | Вход |
USD: 28,86 -0,0110  EUR: 35,36 0,0154 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 24 января 2018 18:56
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Министр культуры Нищук летает бизнес-классом и пользуется VIP-сервисами в аэропортах
Министр культуры Нищук летает бизнес-классом и пользуется VIP-сервисами в аэропортах
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Украина упустила момент, когда можно было побороть АЧС – эксперт

Украина упустила момент, когда можно было побороть АЧС – эксперт

КИЕВ. 24 января. УНН. Распространение африканской чумы свиней (АЧС) в Украине приобрело хаотичный и непредсказуемый характер. Такое мнение в эфире одной из радиостанций озвучила аналитик Ассоциации свиноводов Украины Александра Бондарская, сообщает УНН.

“Бороться (с АЧС — ред.) можно, и эта борьба идет. Но определенный момент, когда ее (АЧС - ред.) можно было сдержать, подавить, уже упущен. Уже большинство экспертов подтверждают, что распространение АЧС у нас фактически хаотичное. Предсказать, как она дальше будет распространяться, очень сложно”, — сказала Бондарская.

Она отметила, что на сегодняшний день, с целью борьбы с АЧС в Украине проводятся карантинные мероприятия, а также продолжается работа по разработке новых нормативно-правовых документов, с целью оптимизации мер по предотвращению болезни.

Напомним, что согласно отчету Счетной палаты, Госпродпотребслужба Украины, отвечающая в том числе и за борьбу с АЧС, не эффективно распоряжается государственными средствами. А в целом, медленное реформирование этого органа привело к тому, что на сегодняшний день население страны не защищено от некачественных продуктов питания.

Источник: УНН
Теги: Украина, болезнь, АЧС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.