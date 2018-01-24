В прошлом году в Украине было изъято нелегального алкоголя на более чем миллиард гривен

КИЕВ. 24 января. УНН. В течение 2017 года налоговики из незаконного оборота изъяли контрафактного алкоголя и спирта на общую сумму 1 млрд 108, 6 млн грн. Об этом сообщили УНН в ответ на информационный запрос в пресс-службе ГФС.

"В течение 2017 года работниками налоговой милиции из незаконного оборота изъято 12 941,8 тыс. литров алкогольных напитков на сумму 425 млн грн и 3 222,8 тыс. литров спирта на сумму 683,6 млн гривен", - сообщили в ГФС.

Была прекращена деятельность 132 незаконных производств алкогольных напитков, добавили в ведомстве.

Как сообщал УНН, за три года легальное производство водки в Украине сократилось в полтора раза.

Между тем, за право торговать "левой" водкой теневики платят власти по 1 доллару с литра. Такие данные, в частности, приводит журналист Дубинский. По его словам, расцвет нелегального рынка алкоголя происходит по доброй воле "смотрящих", которые ежемесячно зарабатывают на этом от 9 млн долларов.

Добавим, что Минфин, Минэкономразвития и ГФС сняли с себя ответственность за борьбу с теневым рынком алкоголя.