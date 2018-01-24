Регистрация | Вход |
USD: 28,86 -0,0110  EUR: 35,36 0,0154 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 24 января 2018 18:56
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Министр культуры Нищук летает бизнес-классом и пользуется VIP-сервисами в аэропортах
Министр культуры Нищук летает бизнес-классом и пользуется VIP-сервисами в аэропортах
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Деловая активность в ЕС достигала максимума за 12 лет

Деловая активность в ЕС достигала максимума за 12 лет

КИЕВ. 24 января. УНН. Индекс деловой активности еврозоны достиг максимума за 12 лет. Об этом свидетельствуют данные исследования IHS Markit, передает УНН.

В частности, индекс деловой активности (PMI) в еврозоне в январе 2018 году вырос до 58,6 пункта. Этот показатель стал максимальным за почти 12 лет.

“Ускорение роста индекса говорит о сильном квартальном росте экономики еврозоны на 1%. Рост занятости в еврозоне стал максимальным за 17 лет”, — отметил старший экономист IHS Крис Уильямсон.

Ранее сообщалось, что в МВФ прогнозируют рост экономики для зоны евро на 2,2% и 2% в 2018 и 2019 годах.

Напомним, украинский бизнес ожидает, что в 2018 году рост потребительских цен составит 10,4%, а рост объемов производства будет ускоряться.

Источник: УНН
Теги: экономика, бизнес, Евросоюз
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.