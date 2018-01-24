Деловая активность в ЕС достигала максимума за 12 лет

КИЕВ. 24 января. УНН. Индекс деловой активности еврозоны достиг максимума за 12 лет. Об этом свидетельствуют данные исследования IHS Markit, передает УНН.

В частности, индекс деловой активности (PMI) в еврозоне в январе 2018 году вырос до 58,6 пункта. Этот показатель стал максимальным за почти 12 лет.

“Ускорение роста индекса говорит о сильном квартальном росте экономики еврозоны на 1%. Рост занятости в еврозоне стал максимальным за 17 лет”, — отметил старший экономист IHS Крис Уильямсон.

Ранее сообщалось, что в МВФ прогнозируют рост экономики для зоны евро на 2,2% и 2% в 2018 и 2019 годах.

Напомним, украинский бизнес ожидает, что в 2018 году рост потребительских цен составит 10,4%, а рост объемов производства будет ускоряться.