Апелляционный суд оставил под стражей директора лагеря "Виктория"

ОДЕССА-КИЕВ. 24 января. УНН. Сегодня Апелляционный суд Одесской области рассмотрел ходатайство адвокатов директора лагеря "Виктория" об изменении меры пресечения для Петроса Саркисяна. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Сторона защиты обвиняемого, ссылаясь на ухудшение состояния здоровья П.Саркисяна, подала ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Государственное обвинение, в свою очередь, считает, что санкция статьи, по которой предъявлено подозрение П.Саркисяну, предусматривает лишь содержания под стражей. Кроме того, стороны процесса не успевают ознакомиться со всеми материалами дела.

Отметим, 12 января Приморский суд продлил П.Саркисяну срок содержания под стражей на 2 месяца, однако это решение обжаловали адвокаты. Сегодня Апелляционный суд Одесской области оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Напомним, П.Саркисяна подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее гибель троих детей в "Виктории".