Джемилев в ПАСЕ рассказал о действиях РФ по изменению демографической ситуации в Крыму

КИЕВ. 24 января. УНН. Основные усилия всех международных структур и ПАСЕ должны быть направлены на полную деоккупации и восстановления территориальной целостности Украины. Об этом в своем выступлении на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы отметил Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутатвид БПП Мустафа Джемилев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Депутат рассказал о гуманитарной ситуации, которая возникла в результате войны на востоке Украины и аннексии Крыма Российской Федерацией.

Джемилев привел данные по количеству насильно угнанных, убитых лиц в оккупированном Крыму и о количестве политически преследуемых крымских татар и постоянные обыски и давление.

Он также подчеркнул ситуацию с экологическим состоянием и вандализмом оккупантов к культурному наследию коренного народа Крыма, в частности о потере подлинности Ханского дворца в городе Бахчисарай, в результате так называемых "ремонтных, реставрационных работ".

"Особенно беспокойство вызывают целенаправленные действия РФ по изменению демографической ситуации в оккупированном Крыму, чем грубо нарушает Женевскую конвенцию о недопустимости принудительного изменения демографической ситуации на оккупированной территории. Рассчитывать, что в оккупированном Крыму со временем улучшится состояние с правами человека и повысится уровень жизни, нет оснований . Соответственно, основные усилия всех международных структур, ПАСЕ должны быть направлены на полную деоккупации и восстановления территориальной целостности Украины ", - акцентировал Джемилев.

Напомним, Джемилев заявил, что защита прав человека в Крыму невозможен, пока продолжается оккупация .