Регистрация | Вход |
USD: 28,86 -0,0110  EUR: 35,36 0,0154 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 24 января 2018 18:56
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Министр культуры Нищук летает бизнес-классом и пользуется VIP-сервисами в аэропортах
Министр культуры Нищук летает бизнес-классом и пользуется VIP-сервисами в аэропортах
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Джемилев в ПАСЕ рассказал о действиях РФ по изменению демографической ситуации в Крыму

Джемилев в ПАСЕ рассказал о действиях РФ по изменению демографической ситуации в Крыму

Мустафа Джемилев

КИЕВ. 24 января. УНН. Основные усилия всех международных структур и ПАСЕ должны быть направлены на полную деоккупации и восстановления территориальной целостности Украины. Об этом в своем выступлении на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы отметил Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутатвид БПП Мустафа Джемилев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Депутат рассказал о гуманитарной ситуации, которая возникла в результате войны на востоке Украины и аннексии Крыма Российской Федерацией.

Джемилев привел данные по количеству насильно угнанных, убитых лиц в оккупированном Крыму и о количестве политически преследуемых крымских татар и постоянные обыски и давление.

Он также подчеркнул ситуацию с экологическим состоянием и вандализмом оккупантов к культурному наследию коренного народа Крыма, в частности о потере подлинности Ханского дворца в городе Бахчисарай, в результате так называемых "ремонтных, реставрационных работ".

"Особенно беспокойство вызывают целенаправленные действия РФ по изменению демографической ситуации в оккупированном Крыму, чем грубо нарушает Женевскую конвенцию о недопустимости принудительного изменения демографической ситуации на оккупированной территории. Рассчитывать, что в оккупированном Крыму со временем улучшится состояние с правами человека и повысится уровень жизни, нет оснований . Соответственно, основные усилия всех международных структур, ПАСЕ должны быть направлены на полную деоккупации и восстановления территориальной целостности Украины ", - акцентировал Джемилев.

Напомним, Джемилев заявил, что защита прав человека в Крыму невозможен, пока продолжается оккупация .

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Мустафа Джемилев
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.