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На Донбассе пограничники на КПВВ стали на 30% чаще отказываться от взяток

На Донбассе пограничники на КПВВ стали на 30% чаще отказываться от взяток

КИЕВ. 24 января. УНН. С прошлого года, благодаря имплементации плана мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики по отдельным районов Донецкой и Луганской областей, количество отказов от взяток работниками Государственной пограничной службы в регионе уменьшилась на 30%. Об этом во время пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает УНН.

"План мероприятий вообще состоит из 12 пунктов. При одобрении этого плана мероприятий, некоторыми политическими партиями в Верховной Раде была устроена довольно мощная абструкция с тезисами, что это коллаборационизм, предательство и так далее. Очень было интересно за этим наблюдать, потому что первым пунктом этого плана является пункт о противодействии коррупции на КПВВ", - отметил замминистра.

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Он подробно рассказал о работе министерства в этом направлении, в частности, по его словам, до начала деятельности министерства, норма перевозки грузов частными физическим лицами составляла 50 кг - теперь 75 кг на человека. Увеличена максимальная стоимость таких товаров до 20 тыс. грн.

Кроме того, рассказал Тука, с помощью управления верховного комиссариата по правам беженцев ООН было приобретено и установлено камеры видеонаблюдения в нагрудном виде на тех сотрудниках пограничной службы, которые несут службу на КПВВ.

"Хочу надеяться, что именно это привело к росту на 30% количества отказов фактически от взяток работниками Государственной пограничной службы", - подытожил Тука.

Источник: УНН
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