Освобожденного из плена бойца Савкова везут в Киев в скорой

КИЕВ. 24 января. УНН. Освобожденный сегодня из плена террористов с ОРДЛО украинец Роман Савков имел обострение сахарного диабета. В Киев его везет карета скорой медицинской помощи, написала на своей странице в Facebook уполномоченное Президента по вопросам мирного урегулирования конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко, передает УНН.

"Роман Савков попал в лапы террористов тяжело раненным. В Макеевской колонии ему не давали лекарств, хотя он требовал специального лечения и имел обострение сахарного диабета. Сегодня, благодаря усилиям Президента Порошенко, его команды, минской группы Романа Савкива освобожден от ОРДО. В скорой его везут на Киев. Уже завтра Роман обнимет маму и друзей", - написала она.

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По словам Геращенко, с Романом уже говорили по телефону Президент Украины Петр Порошенко, а также мать солдата.

Напомним, на Донбассе освободили украинского заложника Романа Савкова, которого боевики удерживали в Макеевской колонии.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко помиловал женщину, которая совершила тяжкое преступление, для продолжения процесса освобождения украинских заложников.