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Могилев: Янукович сказал, что из-за опасности жизни ему надо ехать из Киева

Могилев: Янукович сказал, что из-за опасности жизни ему надо ехать из Киева

Виктор Янукович

КИЕВ. 24 января. УНН. Экс-глава Совета министров Крыма Анатолий Могилев заявил, что последний раз видел экс-президента Украины Виктора Януковича около полудня 21 февраля, и тот сказал, что его жизни угрожает опасность, в связи с чем ему надо покидать Киев. Об этом А.Могилев заявил сегодня на допросе в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева, который рассматривает уголовное производство о государственной измене В.Януковича, передает УНН.

"С Януковичем виделся последний раз 21 февраля. Янукович сказал, что его жизни угрожает опасность, в Киеве очень много незаконных вооруженных формирований и ему надо ехать из Киева... Это было где-то около 12:00", - сказал А.Могилев.

Он отметил, что на территории Крыма он его не видел.

Напомним, председатель ВР А.Парубий рассказал, как В.Жириновский угрожал масштабным вводом войск в Украину.

Источник: УНН
Теги: суд, Виктор Янукович
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