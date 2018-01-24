Семейный бизнес нардепа Рыбалки проинспектируют контроллеры

КИЕВ. 24 января. УНН. В этом году компании ООО "Снэк Экспорт", которая входит в состав снековой компании семьи депутата Сергея Рыбалки "S.Group" проверят на предмет соблюдения законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности, а также в сфере безопасности пищевых продуктов. Об этом говорится на сайте пилотного модуля планирования мероприятий государственного надзора (контроля) ИАС ДНК, передает УНН.

Отмечается, что соответствующие плановые проверки в октябре проведут Государственная службой Украины по чрезвычайным ситуациям и Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей соответственно.

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Также сообщается, что ООО "Снэк Экспорт" имеет высокий степень риска, как в сфере техногенной и пожарной безопасности, так и в сфере безопасности продуктов.

Напомним, ранее в семечках "Semki" (производства ООО "Снек экпорта") во время исследования в лаборатории обнаружили токсичные элементы меди.

Также напомним, что снеки Рыбалок продаются на оккупированных территориях. По данному факту в СБУ расследуют уголовное производство, подозревая менеджмент компаний S.Group в финансировании терроризма.