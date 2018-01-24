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Самолет с телами погибших в Кабуле прибыл в Украину

Самолет с телами погибших в Кабуле прибыл в Украину

КИЕВ. 24 января. УНН. Самолет с телами погибших украинцев во время террористического нападения на отель в афганской столице Кабуле уже в Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Ужасное террористическое нападение на отель в Кабуле унес жизни 7 украинцев. Самолет с телами погибших уже в Украине. Горе, от которого нет лекарств... Глубокие соболезнования родным и близким", - отметил министр.

Напомним, накануне посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк заявил, что примерно 10 спасенных украинцев, а также тела погибших из Кабула будут доставлены в Украину спецрейсом.

Как сообщал УНН, теракт в Кабуле унес жизни 7 украинцев.

Источник: УНН
Теги: самолет, Павел Климкин, теракт, Кабул
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