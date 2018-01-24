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Промышленные потребители уменьшили долги перед “Нафтогазом” на 2,4%

Промышленные потребители уменьшили долги перед “Нафтогазом” на 2,4%

КИЕВ. 24 января. УНН. Задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей перед НАК “Нафтогаз Украины” за потребленный газ уменьшилась 2,4%, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

“По состоянию на 23 января 2018 года суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей перед НАК „Нафтогаз Украины“ составляет около 33,2 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 819 млн грн (2,4%). Задолженность региональных газоснабжающих предприятий уменьшилась на 645 млн грн (2,2%) и составляет 28,5 млрд грн”, — сообщили в “Нафтогазе”.

Отмечается, что долг предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, используемый для производства тепловой энергии, составляет 80% от общей суммы задолженности, долг ТЭЦ за природный газ, использованный в производстве электроэнергии — около 12%, долг прямых промышленных потребителей — около 8%.

Задолженность ОАО “Киевэнерго” за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 282 млн грн (7%). Суммарная задолженность “Киевэнерго” составляет 3768 млн грн.

Напомним, НКРЭКУ снизила тариф компании “Киевэнерго” на отопление для населения на 4,1%.

Источник: УНН
Теги: Киевэнерго, Нафтогаз, долги, промышленность, тэц
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