США не будут вести переговоры об Украине без Украины - Волкер

КИЕВ. 24 января. УНН. США не будут вести переговоры об Украине без Украины. Такое мнение высказал спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер накануне своей встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в Дубае, передает УНН со ссылкой на соответствующее сообщение американского дипломата в Twitter.

"США не будут вести переговоры об Украине без Украины. Я остаюсь в тесной координации с моими украинскими коллегами в Администрации Президента, Министерстве иностранных дел и Верховной Раде Украины, а также моими французскими и немецкими коллегами", - отметил он.

Кроме этого, К.Волкер отметил, что вчерашняя тишина на линии соприкосновения свидетельствует, что с политической волей мир возможен.

"Вчера отсутствовало нарушение прекращения огня, которое показывает, что возможен мир с политической волей", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 января Курт Волкер вероятно встретится с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в Дубае.