В прошлом году линию разграничения на Донбассе пересекло 11,5 млн человек - Тука

КИЕВ. 24 января. УНН. В прошлом году линию соприкосновения на территории Донецкой и Луганской областей пересекло более 11 млн граждан Украины. Об этом во время пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает УНН.

"За 2017 около 11,5 млн наших граждан пересекли линию соприкосновения на территории Донецкой и Луганской областей", - отметил он.

По словам заместителя министра, в прошлом году было создано 4 мобильные группы, которые работают на КПВВ, со специалистами юристами для того, чтобы люди, проживающие на неконтролируемых территориях, имели возможность получить юридическую правовую помощь, не заезжая на территорию Украины, а непосредственно возле линии столкновения.

"Юридическая помощь была оказана почти 36 тысячам наших граждан. Практически 89 тысяч человек обратились в службу занятости. К сожалению, должен отметить, что по всем социологическим опросам, на первом месте переселенцы обычно называют проблемы жилья, на втором - проблему медицинских услуг и на третьем месте обычно идет работа", - рассказал он.

Как сообщал УНН, в Украину из территории РФ в 2017 году удалось вернуть 13 детей-сирот.