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Лидером по объемам запасов топлива на АЗС стала Днепропетровская область

Лидером по объемам запасов топлива на АЗС стала Днепропетровская область

КИЕВ. 24 января. УНН. На конец декабря 2017 года на украинских АЗС хранилось 89 тыс. 350,9 тонн бензинов и 51 тыс. 510,2 тонны дизельного топлива. Наибольшие запасы бензинов и дизтоплива зафиксированы в Днепропетровской области. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

Согласно по данным Госстатистики, запасы бензинов моторных на конец декабря 2017 года на украинских заправках составляли 89 тыс. 350,9 тонн, а дизельного топлива - 51 тыс. 510,2 тонны.

В частности, бензина марки А-80 - 605,2 тонн, бензина марки А-92 - 35 тыс. 728,6, бензина марки - 51 тыс. 028,9 тонн, бензина марки А-98 - 467,2 тонн, моторного топлива смесевого (с содержанием спиртов, биоэтанола или их смесей от 5% и более) - 1 521 тонн.

При этом запасы СПБТ составляли 12 тыс. 105,4 тонн, а природного газа сжиженного или в газообразном состоянии (метана) - 37,5 тонн.

Больше всего бензина моторного и дизельного топлива на конец декабря 2017 оставалось в Днепропетровской области - 10 тыс. 137,5 тонн и 4 тыс. 301,9 тонн соответственно.

Напомним, институт потребительских экспертиз проверил дизельное топливо с украинских АЗС на соответствие критериям качества и безопасности.

Источник: УНН
Теги: топливо, бензин, дизельное топливо, АЗС, запасы
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