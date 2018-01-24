Новости: Общество
Среда, 24 января 2018, 18:09 • Юлия Шрамко
Завтра в четырех областях ожидается небольшой снег
КИЕВ. 24 января. УНН. В Украине в четверг, 25 января, ожидается погода без осадков, лишь в Волынской, Ровенской, Львовской и Закарпатской областях ночью - небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 11-16° мороза, днем 2-7° мороза, в центральных, восточных областях, в Сумской области и в Карпатах ночью 15-20°, днем 6-11° мороза; в западных областях ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.
Напомним, 25 января в столице ожидается переменная облачность, на дорогах местами гололедица, без осадков.
Источник: УНН
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час