Завтра в четырех областях ожидается небольшой снег

КИЕВ. 24 января. УНН. В Украине в четверг, 25 января, ожидается погода без осадков, лишь в Волынской, Ровенской, Львовской и Закарпатской областях ночью - небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16° мороза, днем ​​2-7° мороза, в центральных, восточных областях, в Сумской области и в Карпатах ночью 15-20°, днем ​​6-11° мороза; в западных областях ночью 4-9° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.

Напомним, 25 января в столице ожидается переменная облачность, на дорогах местами гололедица, без осадков.