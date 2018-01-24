Регистрация | Вход |
USD: 28,86 -0,0110  EUR: 35,36 0,0154 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 24 января 2018 18:54
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Министр культуры Нищук летает бизнес-классом и пользуется VIP-сервисами в аэропортах
Министр культуры Нищук летает бизнес-классом и пользуется VIP-сервисами в аэропортах
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Завтра в четырех областях ожидается небольшой снег

Завтра в четырех областях ожидается небольшой снег

КИЕВ. 24 января. УНН. В Украине в четверг, 25 января, ожидается погода без осадков, лишь в Волынской, Ровенской, Львовской и Закарпатской областях ночью - небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16° мороза, днем ​​2-7° мороза, в центральных, восточных областях, в Сумской области и в Карпатах ночью 15-20°, днем ​​6-11° мороза; в западных областях ночью 4-9° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.

Напомним, 25 января в столице ожидается переменная облачность, на дорогах местами гололедица, без осадков.

Источник: УНН
Теги: снег
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.