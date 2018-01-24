Кабмин требует от НКРЭКУ пересмотра стимулирующих тарифов для облэнерго

КИЕВ. 24 января. УНН. Правительство не поддерживает введение новой методики стимулирующих тарифов для облэнерго (RAB-тарифов) в том виде, в котором это сделала Национальная комиссия по регулированию рынка электроэнергетики и коммунальных услуг, поскольку это приведет к росту тарифов для промышленности, и как следствие - к росту цен на товары и услуги для украинцев, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

“Идея стимулирующего тарифообразования — дополнительных инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры электрических сетей и стимулирование эффективности расходов электрораспределительных компаний — в целом поддерживается правительством Украины. Но тот вариант решения, который был принят НКРЭКУ, правительство не поддерживает, о чем неоднократно сообщалось публично. Установленные НКРЭКУ одинаковые показатели доходности и на старую, и на новую базу активов — 12,5%, приведут к необоснованному росту тарифов для промышленности, что непосредственно отразится на потребителях посредством роста цен на товары и услуги”, - отмечается в сообщении.

Учитывая это, правительство призывает НКРЭКУ пересмотреть свое решение и сделать RAB-тарифы в Украине взвешенными.

Как уточнили в Кабмине, введение RAB-регулирования — является исключительно прерогативой и компетенцией НКРЭКУ — независимого органа, который занимается сферой тарифообразования в Украине. Правительство не имеет никакого отношения ни к принятию этого решения, ни к его опубликованию.

Согласно действующему законодательству, публикация принятого НКРЭКУ решения в издании “Урядовый курьер” является обязательным и для этого не нужно решение Кабмина.

Напомним, по словам энергетического эксперта, введение RAB-тарифов в электроэнергетике напрямую не угрожает повышением тарифов для населения.