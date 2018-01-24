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Кабмин требует от НКРЭКУ пересмотра стимулирующих тарифов для облэнерго

Кабмин требует от НКРЭКУ пересмотра стимулирующих тарифов для облэнерго

КИЕВ. 24 января. УНН. Правительство не поддерживает введение новой методики стимулирующих тарифов для облэнерго (RAB-тарифов) в том виде, в котором это сделала Национальная комиссия по регулированию рынка электроэнергетики и коммунальных услуг, поскольку это приведет к росту тарифов для промышленности, и как следствие - к росту цен на товары и услуги для украинцев, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

“Идея стимулирующего тарифообразования — дополнительных инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры электрических сетей и стимулирование эффективности расходов электрораспределительных компаний — в целом поддерживается правительством Украины. Но тот вариант решения, который был принят НКРЭКУ, правительство не поддерживает, о чем неоднократно сообщалось публично. Установленные НКРЭКУ одинаковые показатели доходности и на старую, и на новую базу активов — 12,5%, приведут к необоснованному росту тарифов для промышленности, что непосредственно отразится на потребителях посредством роста цен на товары и услуги”, - отмечается в сообщении.

Учитывая это, правительство призывает НКРЭКУ пересмотреть свое решение и сделать RAB-тарифы в Украине взвешенными.

Как уточнили в Кабмине, введение RAB-регулирования — является исключительно прерогативой и компетенцией НКРЭКУ — независимого органа, который занимается сферой тарифообразования в Украине. Правительство не имеет никакого отношения ни к принятию этого решения, ни к его опубликованию.

Согласно действующему законодательству, публикация принятого НКРЭКУ решения в издании “Урядовый курьер” является обязательным и для этого не нужно решение Кабмина.

Напомним, по словам энергетического эксперта, введение RAB-тарифов в электроэнергетике напрямую не угрожает повышением тарифов для населения.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, правительство, тарифы, НКРЭКУ
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