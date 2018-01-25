УЕФА представил публике трофей и гимн Лиги наций

КИЕВ. 24 января. УНН. На жеребьевке группового этапа Лиги наций УЕФА-2018/19 в Лозанне презентовали главный трофей и гимн турнира, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Президент УЕФА Александр Чеферин представил трофей перед жеребьевкой. Впервые в истории УЕФА в основу дизайна трофея лег логотип турнира. Награда имеет высоту 71 см и весит 7,6 кг. Победитель первого розыгрыша Лиги наций поднимет его в июне 2019 года.

Трофей представляет собой флаг, который элегантно спускается вокруг флагштока. Он олицетворяет все 55 национальных ассоциаций УЕФА, чьи сборные поведут борьбу в турнире с возможностью повышения в классе и вылета Лигой ниже. Трофей выполнен из "серебра", на которое с внутренней стороны нанесены цвета турнира.

"Главное, чего мы хотели добиться, - чтобы люди задумались, что представляет собой этот трофей - народную вершину, поднятие флага. Когда мы видим, как поднимают этот трофей, мы словно видим поднятие флагов всех стран, кульминационный момент победы в этом турнире", - пояснил Элдер Помбиньо (креативный директор агентства, разработавшего бренд Лиги наций).

Также публике был представлен гимн турнира. Композиция отразила азарт и энергию, лежащие в основе бренда Лиги наций, где результат каждого матча будет иметь важнейшее значение. Гимн со словами на латыни исполнил хор в сопровождении филармонического оркестра. Электронное звучание, наложенное на классическую музыку, помогает создать современный и неповторимый аудиобренд.

Напомним, что сборная Украины выступит в группе под номером 1 Лиги В со Словакией и Чехией.