Российские оккупационные войска проводят противодиверсионные учения в Крыму

КИЕВ. 24 января. УНН. На территории незаконно аннексированного Крыму российские вооруженные силы проводят военно-морские учения армейского корпуса Черноморского флота. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, передает УНН.

"В Севастопольской бухте отряд по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) Крымской военно-морской базы (ВМБ) провел плановое обучение с привлечением быстроходных катеров "Раптор" и "Грачонок", в ходе которого были отработаны вопросы по выявлению и задержанию подводных диверсантов, а также действия по обеспечению защиты гражданских судов в местах стоянки", - говорится в сообщении.

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По сценарию противодиверсионного обучения, с катера "Грачонок", что стоит на пункте управления дежурных сил, поступает сигнал об обнаружении в акватории гавани неизвестного движущего объекта. С помощью специальной аппаратуры были установлены координаты нарушителя, направление его движения и скорость.

Далее на перехват цели выдвигается быстроходный катер "Раптор" с группой боевых пловцов.