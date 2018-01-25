Тиллерсон провел телефонный разговор с Лавровым, говорили об Украине

КИЕВ. 24 января. УНН. Во вторник, 24 января, госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Говорили о Сирии, Северной Корее и Украине. Об этом говорится в заявлении, обнародованном спикером Госдепартамента США Хизер Ноерт, передает УНН.

"Они обсудили проблемы и проблемы, связанные с Сирией, Северной Кореей и Украиной", - сказано в заявлении.

По словам Ноерт, по сирийскому вопросу обе стороны обсудили роль России в обеспечении того, чтобы режим Асада играл конструктивную роль в Женевском процессе под руководством ООН.

В отношении КНДР, Тиллерсон обсудил встречу, которую он провел с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд в Ванкувере относительно незаконного и опасного развития ядерных и баллистических ракетных программ Северной Кореи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США не будут вести переговоры об Украине без Украины - Волкер

Госсекретарь подчеркнул настоятельную необходимость того, чтобы все стороны выполняли резолюции Совета Безопасности, связанные с Северной Кореей, пишет Ноерт.

"Что касается Украины, секретарь упомянул о предстоящей встрече специального представителя США Волкера и российского представителя Суркова и подчеркнул необходимость ускорения Россией выполнения своих обязательств по Минским соглашениями и прекращении недавней эскалации боевых действий на востоке Украины", - сказано в заявлении.