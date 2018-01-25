Апелляционный суд отказался арестовывать имущество нардепа Полякова
КИЕВ. 24 января. УНН. Киевский апелляционный суд отклонил жалобу прокурора о наложении ареста на имущество нардепа Максима Полякова, передает корреспондент УНН.
"Жалобу прокурора Мусияки Валентина Валентиновича оставить без удовлетворения ... Судебное заседание объявляется закрытым", - объявила судья Апелляционного суда Татьяна Росико.
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Напомним, 19 июня 2017 года детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.
По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины.
По данным САП, установлена вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова и Борислава Розенблатта. Эта операция проводилась в сотрудничестве с ФБР США.