Апелляционный суд отказался арестовывать имущество нардепа Полякова

КИЕВ. 24 января. УНН. Киевский апелляционный суд отклонил жалобу прокурора о наложении ареста на имущество нардепа Максима Полякова, передает корреспондент УНН.

"Жалобу прокурора Мусияки Валентина Валентиновича оставить без удовлетворения ... Судебное заседание объявляется закрытым", - объявила судья Апелляционного суда Татьяна Росико.

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Напомним, 19 июня 2017 года детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины.

По данным САП, установлена вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова и Борислава Розенблатта. Эта операция проводилась в сотрудничестве с ФБР США.