Порошенко - Лагард: для нас очень важно продолжать сотрудничество с МВФ

КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность партнерам из Международного валютного фонда за четкий сигнал о поддержке Украины. Об этом он сказал в Давосе во время совместного пресс-брифинга с главой МВФ Кристин Лагард, передает УНН.

"Я хочу поблагодарить Кристин Лагард за очень эффективное сотрудничество в течение последнего года. У нас на самом деле первый президент и первое правительство, которые получили четвертый транш и сейчас мы занимаемся реформами, имели их уже очень большое количество в сотрудничестве с МВФ. За последние полгода ввели долгий лист реформ и будем продолжать эффективное сотрудничество в различных сферах и выполнять то, о чем мы договорились сегодня и до этого", - сказал он.

По словам Порошенко, он надеется на плодотворное сотрудничество с валютным фондом и в дальнейшем.

"Для нас очень важно продолжать такое сотрудничество в 2018 году, потому что это - задача не только для международных финансовых организаций - оказывать макрофинансовую поддержку. Мы говорим о помощи Европейского Союза, Всемирного банка. Это такая возможность иметь прямые иностранные инвестиции и я очень благодарен нашим партнерам с МВФ за очень сильный сигнал о поддержке для нас", - отметил Президент.

Ранее глава МВФ Кристин Лагард отметила, что Международный валютный фонд ожидает от Украины неизбежного назначения на постоянной основе независимого председателя центрального банка в Украине.