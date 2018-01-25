В Харькове СБУ разоблачила на взятке чиновника Госпродспотребслужбы

КИЕВ. 24 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке чиновника Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области, передает УНН со ссылкой на сообщение СБУ на официальной странице в Facebook.

"... начальник одного из подразделений, в полномочия которого входит борьба с коррупцией, требовал от своего коллеги восемь тысяч долларов США. В такую ​​сумму он "оценил" не привлечение работника к административной ответственности за якобы совершенное им коррупционное правонарушение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что правоохранители задержали чиновника рядом с местом с работы во время получения всей суммы взятки.

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Уголовное производство осуществляется по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении должностному лицу подозрения и избрании в отношении него меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

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Операция по разоблачению чиновника проводилась совместно с спецполицией ГУ НП в Харьковской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона сил АТО.