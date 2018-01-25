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Новости: Политика
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У Порошенко подвели итоги первого дня форума в Давосе

У Порошенко подвели итоги первого дня форума в Давосе

КИЕВ. 24 января. УНН. Пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко подвел итоги первого дня Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-аккаунт главы пресс-службы президента.

“Конструктивная встреча с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, многообещающие переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, как всегда хорошая беседа с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем и теплый разговор со старшим советником Президента США Джаредом Кушнером”, — написал он, комментирую первый день Всемирного экономического форума.

Как сообщал УНН, президент Украины Петр Порошенко рассказал, что во время мирового экономического форума в Давосе будет напряженный график, а также добавил, что планирует говорить с мировыми лидерами об экономическом росте.

Источник: УНН
Теги: Президент Украины, Давос-2018
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