Регистрация | Вход |
USD: 28,87 0,0006  EUR: 35,65 0,2980 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 25 января 2018 07:11
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Министр культуры Нищук летает бизнес-классом и пользуется VIP-сервисами в аэропортах
Министр культуры Нищук летает бизнес-классом и пользуется VIP-сервисами в аэропортах
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В Кировоградской области зарегистрировали 10 случаев кори

В Кировоградской области зарегистрировали 10 случаев кори

КИЕВ. 25 января. УНН. На территории Кировоградской области лабораторно подтвердили 10 случаев кори, об этом во время брифинга сообщил директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Олег Рыбальченко, передает УНН.

“В прошлом году в это время у нас было 18 случаев кори. Поэтому мы не видим критической ситуации”, - сообщил Олег Рыбальченко.

На сегодня, в Кировоградской области лабораторно подтвердили 10 случаев кори, из них 4 случая — среди детей. Кроме того, заболели шесть взрослых, которые заразились в других регионах.

По его словам, в область поступили 2 тыс. доз вакцин от кори, сегодня их распределят по территориям в соответствии с планом вакцинации для детей 1-6 года жизни. Вакцины хватит на месяц работы. В течение этого времени Кировоградская область получит очередную поставку 3 тыс. доз вакцин.

В общем, в течение года в области планируют вакцинировать от кори 44 тыс. человек.

Как сообщал УНН, по состоянию на 24 января на Закарпатье зарегистрировано 397 случаев кори, что на 30 инфицированных больше, чем за прошлые сутки.

Источник: УНН
Теги: Украина, здоровье, корь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.