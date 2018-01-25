В Кировоградской области зарегистрировали 10 случаев кори

КИЕВ. 25 января. УНН. На территории Кировоградской области лабораторно подтвердили 10 случаев кори, об этом во время брифинга сообщил директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Олег Рыбальченко, передает УНН.

“В прошлом году в это время у нас было 18 случаев кори. Поэтому мы не видим критической ситуации”, - сообщил Олег Рыбальченко.

На сегодня, в Кировоградской области лабораторно подтвердили 10 случаев кори, из них 4 случая — среди детей. Кроме того, заболели шесть взрослых, которые заразились в других регионах.

По его словам, в область поступили 2 тыс. доз вакцин от кори, сегодня их распределят по территориям в соответствии с планом вакцинации для детей 1-6 года жизни. Вакцины хватит на месяц работы. В течение этого времени Кировоградская область получит очередную поставку 3 тыс. доз вакцин.

В общем, в течение года в области планируют вакцинировать от кори 44 тыс. человек.

Как сообщал УНН, по состоянию на 24 января на Закарпатье зарегистрировано 397 случаев кори, что на 30 инфицированных больше, чем за прошлые сутки.