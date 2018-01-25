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Белый дом представит проект иммиграционной реформы 29 января

Белый дом представит проект иммиграционной реформы 29 января

КИЕВ. 25 января. УНН. Проект иммиграционной реформы, в которую будут включены отмены визовой лотереи и альтернатива программе защиты от депортации нелегальных иммигрантов, въехавших в страну несовершеннолетними, будет представлен 29 января. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, информирует УНН со ссылкой на ТАСС.

“Мы призовем Сенат вынести его (этот документ) на голосование”, — сказала она.

По итогам встреч и дискуссий президента США Дональда Трампа с законодателями с обеих политических партий, касающихся иммиграционной реформы, Белый дом в понедельник распространит концепцию законопроекта, представляющего собой компромисс, который могут поддержать обе партии.

“Эта концепция будет включать в себя четыре обусловленных основных элемента: обеспечение безопасности на границах и устранения лазеек (в иммиграционном законодательстве), прекращение цепной миграции (переезда членов семьи мигранта в страну, где он работает), отмена визовой лотереи и перманентное решение по DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals, программа защиты от депортации нелегальных иммигрантов, въехавших в страну несовершеннолетними)”, - пояснила Сандерс.

Как сообщал УНН, недавно Белый дом заявил об отсутствии соглашения по законопроекту об иммиграции.

Источник: УНН
Теги: США, Белый дом, миграция
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