Украинцы примут участие в Европейском юношеском олимпийском фестивале-2019

КИЕВ. 25 января. УНН. На заседании Исполнительного комитета Национального олимпийского комитета Украины было принято решение об участии наших соотечественников в Европейском юношеском олимпийском фестивале-2019, информирует УНН со ссылкой на НОК Украины.

В феврале 2019 году в городе Сараево и Восточном Сараево (Босния и Герцеговина) юные олимпийцы Украины будут защищать честь родной страны на XIV зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале.

Отметим, что этот старт являются самыми престижными соревнованиями континентального уровня для юных атлетов в возрасте от 14 до 18 лет, которые будут вести борьбу в 7 видах спорта: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, фигурное катание, хоккей, шорт-трек и сноубординг.

Заметим, что европейские юношеские олимпийские фестивали проводятся по инициативе почетного президента Международного Олимпийского Комитета Жака Рогге один раз в два года зимой и летом.

Как сообщал УНН, на летней ЕЮОФ-2017 юные украинцы завоевали восемь медалей.