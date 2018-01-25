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Зинченко помог "Манчестер Сити" выйти в финал Кубка английской лиги

Зинченко помог "Манчестер Сити" выйти в финал Кубка английской лиги

КИЕВ. 25 января. УНН. Состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги в котором “Бристоль Сити” принимал команду “Манчестер Сити” за которую выступает игрок сборной Украины Александр Зинченко, передает УНН со ссылкой на сайт “Манчестер Сити”.

Благодаря голам Сане и Агуэро на 43 и 50 минутах соответственно, команда Гвардиолы повела 2:0. Хозяева не сдались и сравняли цифры на табло — отличились Пак и Флинт. Однако, на 6-й компенсированной минуте за гостей забил Где Брюйне (2:3).

Первая встреча команд также завершилась выигрышем “Манчестер Сити”, который и пробился в финальную стадию турнира.

Примечательно, что украинец Александр Зинченко провел полный поединок на левом фланге обороны “горожан”.

Стоит отметить, что оппонент “горожан” по финалу определится во втором противостоянии между “Арсеналом” и “Челси”. Первая игра закончилась нулевой ничьей.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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