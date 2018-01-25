В Северной Ирландии подростку пришили ногу задом наперед

КИЕВ. 25 января. УНН. Североирландские врачи пришили пятнадцатилетнему подростку правую ногу задом наперед. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Sun.

Издание отмечает, что летом 2017 у Мартина Стюарта диагностировали синовиальную саркому (злокачественная опухоль), которая требует ампутации пораженной части тела. Однако хирурги предложили не удалять всю конечность, а ампутировать только голень и пришить на место колени повернутую задом наперед ступню.

По их словам, при подобной операции голеностопный сустав будет играть роль коленного, что упростит использование протеза.

Операция, как пишет газета, прошла успешно. Сейчас Мартин ходит с протезом без костылей и сосредоточен на том, чтобы научиться бегать. В будущем семья подростка намерена приобрести специальные беговые протезы.

Как сообщал УНН, в начале месяца спасательная операция по разделению палестинских сиамских близнецов из Газы успешно прошла в Саудовской Аравии.