Регистрация | Вход |
USD: 28,87 0,0006  EUR: 35,65 0,2980 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 25 января 2018 07:10
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Министр культуры Нищук летает бизнес-классом и пользуется VIP-сервисами в аэропортах
Министр культуры Нищук летает бизнес-классом и пользуется VIP-сервисами в аэропортах
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Трамп даст показания спецпрокуроры по РФ под присягой

Трамп даст показания спецпрокуроры по РФ под присягой

КИЕВ. 25 января. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что готов дать под присягой показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, который ведет расследование по поводу вмешательства РФ в президентские виборы 2016 года. Об этом он отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Я на самом деле с нетерпением ожидаю этого. Я бы сделал это под присягой, — заявил Трамп о возможной даче показаний Мюллеру. — Я хотел бы сделать это, и я хотел бы сделать это как можно быстрее”.

По словам президента, разговор может состояться через “две или три недели”. При этом он подчеркнул, что перед встречей посоветуется со своими адвокатами.

Как сообщал УНН, пресс-секретарь Минюста США Йен Прайор подтвердил информацию , что следователи под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера провели беседу с генеральным прокурором страны Джеффом Сешнс в рамках расследования “русской дела”.

Источник: УНН
Теги: США, президент США
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.