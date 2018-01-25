Трамп даст показания спецпрокуроры по РФ под присягой

КИЕВ. 25 января. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что готов дать под присягой показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, который ведет расследование по поводу вмешательства РФ в президентские виборы 2016 года. Об этом он отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Я на самом деле с нетерпением ожидаю этого. Я бы сделал это под присягой, — заявил Трамп о возможной даче показаний Мюллеру. — Я хотел бы сделать это, и я хотел бы сделать это как можно быстрее”.

По словам президента, разговор может состояться через “две или три недели”. При этом он подчеркнул, что перед встречей посоветуется со своими адвокатами.

Как сообщал УНН, пресс-секретарь Минюста США Йен Прайор подтвердил информацию , что следователи под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера провели беседу с генеральным прокурором страны Джеффом Сешнс в рамках расследования “русской дела”.