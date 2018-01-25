КНДР призвала всех корейцев к объединению

КИЕВ. 25 января. УНН. Власти Северной Кореи выступили с редким заявлением и призвали всех корейцев, которые находятся в стране и за рубежом, в том числе и в Южной Корее, “сделать прорыв”, который приведет их к объединению. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление опубликованное северокорейским агентством ЦТАК.

Всем корейцам, и КНДР и Южной Кореи, следует способствовать развитию сотрудничества, контактов и туризма.

Пхеньян отметил, что граждане обеих Корей должны иметь возможность свободно передвигаться, чтобы разрядить острую военную напряженность, и создать мирный климат на полуострове. Также КНДР заверила, что “разгромит” все попытки, препятствующие воссоединению двух стран. Единственное, что в настоящее время мешает улучшению межкорейских отношений и объединению — это военное напряжение, подчеркивается в сообщении.

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Как сообщал УНН, делегация Северной Кореи прибыла в Южную Корею для проверки места проведения выступлений артистов на зимней Олимпиаде-2018.