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Четверг, 25 января 2018, 04:22 • Алексей Супрун
ДТП в столице: автомобиль врезался в отбойник
КИЕВ. 25 января. УНН. На столичной улице Телиги произошло ДТП, автомобиль Volkswagen врезался в отбойник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-сообщество “dtp.kiev.ua”.
“Водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и врезался в отбойник. По словам водителя, его подрезали”, - говорится в сообщении.
Водитель получил незначительные повреждения и отказался от госпитализации.
Автомобиль получил серьезные механические повреждения. На месте работают патрульная полиция и скорая помощь.
Как сообщал УНН, в столице произошло ДТП на пересечении улиц Дегтяревская и Оранжерейная.
Источник: УНН
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