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Новости: Киев
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ДТП в столице: автомобиль врезался в отбойник

ДТП в столице: автомобиль врезался в отбойник

КИЕВ. 25 января. УНН. На столичной улице Телиги произошло ДТП, автомобиль Volkswagen врезался в отбойник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-сообщество “dtp.kiev.ua”.

“Водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и врезался в отбойник. По словам водителя, его подрезали”, - говорится в сообщении.

Водитель получил незначительные повреждения и отказался от госпитализации.

Автомобиль получил серьезные механические повреждения. На месте работают патрульная полиция и скорая помощь.

Как сообщал УНН, в столице произошло ДТП на пересечении улиц Дегтяревская и Оранжерейная.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев
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