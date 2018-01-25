Трамп считает необходимым выделить 25 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой

КИЕВ. 25 января. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил в среду о том, что на строительство стены на границе с Мексикой американскому Конгрессу необходимо выделить финансирование в размере 25 млрд долларов. Данную сумму он озвучил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Нам нужно 30 млрд долларов, из них 25 млрд пойдут на возведение стены, а 5 млрд — на другие меры безопасности”, — сказал американский лидер, выразив надежду, что строительство в действительности не будет стоить так дорого.

“Мы говорим о, вероятно, 800 милях (1287 км) стены”, — пояснил он журналистам.

Вместо этого он пообещал демократам рассмотреть возможность предоставления детям нелегальных мигрантов в течение 10-12 лет американского гражданства в случае отсутствия судимостей. Такое предложение может быть включено в иммиграционную реформу, призванную заменить специальную программу DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals, программа защиты от депортации нелегальных иммигрантов, въехавших в страну несовершеннолетними), которую Трамп решил окончательно закрыть до 5 марта.

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Политик продолжил настаивать на том, что строительство стены является главной составляющей иммиграционной реформы в одобрении которой он не сомневается.

Как сообщал УНН, проект иммиграционной реформы , в которую будут включены отмена визового лотереи и альтернатива программе защиты от депортации нелегальных иммигрантов, въехавших в страну несовершеннолетними, будет представлен 29 января.