"Арсенал" стал вторым финалистом Кубка английской лиги

КИЕВ. 25 января. УНН. На стадионе “Эмирейтс” состоялся ответный поединок полуфинальной стадии Кубка английской лиги в котором встретились два клуба из Лондона — “Арсенал” и “Челси”, передает корреспондент УНН.

Старт противостояния оказался успешным для коллектива Антонио Конте. Атака через центр поля закончилась результативной передачей за спины защитников “канониров” в исполнении Педро, а Эден Азар реализовал возможность — 0:1.

Через 5 минут хозяева восстановили паритет. Гол получился курьезным. После подачи с углового и удара головой мяч попал сначала в защитника Алонсо, дальше улетел в Рудигера (автогол), после чего мяч залетел в ворота голкипера “Челси”. Победный гол в свой актив записал Джака — швейцарец удачно сыграл на добивании и принес победу “канонирам” 2:1.

Благодаря нулевой ничьей в первой игре именно “Арсенал” пробился в финальную стадию соревнований.

Добавим, что финальным соперником команды Арсена Венгера за трофей станет “Манчестер Сити” с украинцем Александром Зинченко в составе.