Ради решения спора с Грецией Македония переименует аэропорт

КИЕВ. 25 января. УНН. Правительство Македонии переименует главный аэропорт страны в столице Скопье, который сейчас назван в честь Александра Македонского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Об этом заявил премьер-министр Македонии Зоран Заев после встречи с греческим коллегой Ципрас в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Заев также заявил, что будет изменено название автомагистрали, которая соединяет Македонию и Грецию.

“Правительство изменит название аэропорта и шоссе. Шоссе будет называться „Дружба“. Наша деятельность показывает нашу добрую волю. Это свидетельствует о том, что у нас нет территориальных претензий. Они (Греция) демонстрировать добрую волю и позволят нам расширить наше сотрудничество с ЕС и другими международными организациями”, — заявил македонский политик.

На данный момент новое название аэропорта неизвестно.

Это была первая встреча премьеров Македонии и Греции за последние семь лет.

В свою очередь греческий премьер сказал своему коллеге: “Мы поддержим вашу страну предложением присоединиться к Адриатическо-Ионической инициативе и ратифицировав вторую часть Договора о вступлении в ЕС в греческом парламенте”.

Как сообщал УНН, окончательное решение по спору с Грецией и нового названия для своего государства Македония примет на общенациональном референдуме, заявил премьер-министр страны Зоран Заев.