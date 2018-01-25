На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

КИЕВ. 25 января. УНН. Национальный банк Украины на 25 января 2018 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег .

Национальный банк Украины по состоянию на 25 января установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1256.291804;

Серебро - 15.953070;

Платина - 926.186909;

Палладий - 1008.782747.

По сравнению с 24 января, стоимость золота и серебра - увеличилась, платины и палладия, наоборот - уменьшилась.