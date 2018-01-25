За прошедшие сутки в зоне АТО один военный получил ранения

КИЕВ. 25 января. УНН. За прошедшие сутки зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. В результате одного из вражеских обстрелов получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

За прошедшие сутки враждебные провокации незаконных вооруженных формирований не прекратились. Боевики продолжили обстрелы опорных пунктов украинских войск, в том числе с вооружения, которое должно было быть отведенным на установленные расстояния.

“На Луганском направлении враг из стрелкового оружия провоцировал наших защитников у населенных пунктов Станица Луганская и Кряковка”, — указано в сообщении.

Также отмечается, что: “На Донецком направлении противник, на Приазовье, вел огонь из 120-ти и 82-мм минометов на подступах к Лебединскому.”

“Украинские военнослужащие в одном из случаев огонь не открывали, строго соблюдая Минские договоренности. Всего за минувшие сутки зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. В результате одного из вражеских обстрелов получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказали необходимую медицинскую помощь”, — сообщили в штабе.