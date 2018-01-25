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Украина заняла четвертое место по количеству исков в ЕСПЧ

Украина заняла четвертое место по количеству исков в ЕСПЧ

КИЕВ. 25 января. УНН. Украина заняла четвертое место по количеству дел, которые находятся на рассмотрении Страсбургского суда. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Европейского Суда по правам человека, передает УНН.

По состоянию на 1 января 2018 года на рассмотрении ЕСПЧ находится 7112 жалоб от украинцев. Это делает Украину четвертой среди стран-членов Совета Европы по количеству поданных жалоб, находящихся на рассмотрении. Это 12,6% от общего количества жалоб, поданных в Европейский суд по правам человека.

На первом месте по количеству заявлений - Турция (7518), далее идет Россия (7747) и Румыния (9920).

Всего в 2017 году в ЕСПЧ было подано 56 250 жалоб.

Как сообщал УНН, в Минюсте заверили, что не имеют долгов перед украинцами по решениям ЕСПЧ.

Источник: УНН
Теги: суд, ЕСПЧ
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