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Украина существенно нарастила экспорт сливочного масла

Украина существенно нарастила экспорт сливочного масла

КИЕВ. 25 января. УНН. В 2017 году Украина экспортировала 30,5 тыс. тонн сливочного масла, в 2,5 раза больше, чем в 2016 году, передает УНН со ссылкой на данные ГФС.

В прошлом году основными импортерами украинского масла были Марокко, Турция и Нидерланды.

В то же время, за год Украина сократила импорт соответствующей продукции на 44% - до 751 тонн.

Производство же сливочного масла в Украину растет, правда - не столь рекордными темпами как объемы экспорта.

Так, по данным Госстатистики, в январе-ноябре 2017 года в Украине было произведено 100,1 тыс. тонн соответствующей продукции, что на 5,7 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, по данным общественных организаций, 74% сливочного масла на потребительском рынке Украины сфальсифицированы.

Причину такой негативной статистики эксперты видят в отсутствии должного контроля производителей со стороны Госпродпотребслужбы.

Между тем, в ООН подсчитали, что ежегодный ущерб от подделки продуктов в мире составляет от 10 до 15 млрд долларов США.

Источник: УНН
Теги: экспорт, Украина, масло
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