Более 40 тысяч военных стоят в очередях на жилье
КИЕВ. 25 января. УНН. Сегодня очередь среди украинских военнослужащих на получение жилья составляет 46,3 тыс. человек. Об этом во время брифинга заявил временно исполняющий обязанности начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ Александр Чергинец, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день очередь военнослужащих на жилье составляет 46 300 человек... Если говорить о регионах, где есть наибольшие проблемы с обеспечением жилья военных, то это Киев (8 тыс. человек) и Киевская область, Одесская область, Львовская, Херсонская и Николаевская области", - рассказал А.Чергинец.
Кроме того, он добавил, что разрабатывается новая концепция обеспечения жильем украинских военнослужащих.
"Если говорить о подходе к вопросу военнослужащих, нуждающихся в улучшении жилищных условий, то сейчас на рассмотрении в министерствах и ведомствах на рассмотрении находится законопроект о социальной защите военнослужащих. Его концепция заключается в том, что военные во время прохождения службы обеспечиваются постоянным жильем только по достижении 20 лет выслуги путем предоставления единовременной денежной помощи. К этому времени военнослужащие срочной службы будут проживать в казармах улучшенного проживания, а для лиц офицерского состава - в идеале получает жилье в зависимости от должности, которое не подлежит приватизации", - резюмировал А.Чергинец.
Как сообщал УНН, в этом году для украинских военных построят 184 жилых дома.