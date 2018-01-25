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В пятницу в Киеве местами сохранится гололедица

В пятницу в Киеве местами сохранится гололедица

КИЕВ. 25 января. УНН. В пятницу, 26 января на дорогах Киева местами сохранится гололедица. Об этом в Facebook сообщила Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

В целом завтра, по прогнозу синоптиков, будет переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с; температура ночью - 11-13 ° мороза, днем ​​1-3 ° мороза.

27 января сохранится переменная облачность. А с 28 января начнется небольшой мокрый снег (который прогнозируют также на 29 и 30 января), местами гололед, ветер южный, 5-10 м/с.

Напомним, из-за сложных погодных условий в девяти областях Украины задерживается доставка почты.

Источник: УНН
Теги: погода, Киев, КГГА, гололед
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