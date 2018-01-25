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Четверг, 25 января 2018, 15:53 • Дмитрий Кропивницький
В пятницу в Киеве местами сохранится гололедица
КИЕВ. 25 января. УНН. В пятницу, 26 января на дорогах Киева местами сохранится гололедица. Об этом в Facebook сообщила Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
В целом завтра, по прогнозу синоптиков, будет переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с; температура ночью - 11-13 ° мороза, днем 1-3 ° мороза.
27 января сохранится переменная облачность. А с 28 января начнется небольшой мокрый снег (который прогнозируют также на 29 и 30 января), местами гололед, ветер южный, 5-10 м/с.
Напомним, из-за сложных погодных условий в девяти областях Украины задерживается доставка почты.
Источник: УНН
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