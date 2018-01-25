Суд обязал фирму вернуть Минобороны более 30 млн грн за каски и бронежилеты

КИЕВ. 25 января. УНН. Киевский апелляционный хозяйственный суд обязал ООО "НПП "ТЕМП-3000" вернуть Министерству обороны Украины 30,7 млн грн, уплаченных как НДС по каски и бронежилеты для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

"Решением Хозяйственного суда г.Киева от 25.10.2017 в удовлетворении исковых требований Министерства обороны незаконно отказано. Киевским апелляционным хозяйственным судом 22.01.2017 незаконное судебное решение отменено, принято новое решение, которым иск удовлетворен и взыскано с ООО "НПП "ТЕМП-3000" в пользу оборонного ведомства суммы, уплаченные в качестве НДС. Суд апелляционной инстанции согласился с доводами военных прокуроров, цену бронежилетов и касок с учетом налога на добавленную стоимость для нужд украинской армии определено вопреки требованиям законодательства", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чиновников Минобороны будут судить за махинации с закупкой касок и бронежилетов

Как ранее сообщалось, по результатам переговорной процедуры закупок оборонным ведомством в мае-октябре 2014 года с ООО "НПП "ТЕМП-3000" был заключен ряд договоров поставки бронежилетов и касок для нужд украинской армии.

Несмотря на дополнения в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения на период проведения АТО операций по поставке таких спецсредств индивидуальной защиты для нужд Вооруженных Сил Украины от обложения налогом на добавленную стоимость по ставке 20%, их цена предприятием-поставщиком безосновательно определялась с учетом сумм НДС. При таких обстоятельствах Минобороны на счет поставщика чрезмерно уплачено почти 30,7 млн грн как налог на добавленную стоимость.