Регистрация | Вход |
USD: 28,87 0,0006  EUR: 35,65 0,2980 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 25 января 2018 19:13
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
К началу марта продукты в Украине подорожают на 4% - эксперт
К началу марта продукты в Украине подорожают на 4% - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Суд обязал фирму вернуть Минобороны более 30 млн грн за каски и бронежилеты

Суд обязал фирму вернуть Минобороны более 30 млн грн за каски и бронежилеты

КИЕВ. 25 января. УНН. Киевский апелляционный хозяйственный суд обязал ООО "НПП "ТЕМП-3000" вернуть Министерству обороны Украины 30,7 млн грн, уплаченных как НДС по каски и бронежилеты для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

"Решением Хозяйственного суда г.Киева от 25.10.2017 в удовлетворении исковых требований Министерства обороны незаконно отказано. Киевским апелляционным хозяйственным судом 22.01.2017 незаконное судебное решение отменено, принято новое решение, которым иск удовлетворен и взыскано с ООО "НПП "ТЕМП-3000" в пользу оборонного ведомства суммы, уплаченные в качестве НДС. Суд апелляционной инстанции согласился с доводами военных прокуроров, цену бронежилетов и касок с учетом налога на добавленную стоимость для нужд украинской армии определено вопреки требованиям законодательства", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чиновников Минобороны будут судить за махинации с закупкой касок и бронежилетов

Как ранее сообщалось, по результатам переговорной процедуры закупок оборонным ведомством в мае-октябре 2014 года с ООО "НПП "ТЕМП-3000" был заключен ряд договоров поставки бронежилетов и касок для нужд украинской армии.

Несмотря на дополнения в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения на период проведения АТО операций по поставке таких спецсредств индивидуальной защиты для нужд Вооруженных Сил Украины от обложения налогом на добавленную стоимость по ставке 20%, их цена предприятием-поставщиком безосновательно определялась с учетом сумм НДС. При таких обстоятельствах Минобороны на счет поставщика чрезмерно уплачено почти 30,7 млн грн как налог на добавленную стоимость.

Источник: УНН
Теги: суд, Минобороны, закупки
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.